GEU Impianti dona oltre 5mila euro per #ripartiLivorno

E’ stato consegnato questa mattina (Mercoledì 9 Maggio 2018), all’interno di una conferenza stampa svoltasi presso la struttura Sorgenti di Carità di Caritas Livorno, l’assegno di 5.670 € donato da GEU Impianti in favore del progetto #ripartiLivorno.

Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione nel corso della quale a Livorno, il 10 settembre scorso, persero la vita 9 persone, il Gruppo GEU annunciò di voler contribuire alla causa delle famiglie colpite attraverso una donazione.

La società, una delle maggiori in Italia nel settore dell’energia rinnovabile, assunse un impegno preciso: per ogni impianto realizzato entro la fine dell’anno, avrebbe destinato una quota al progetto messo in campo dalla Caritas per far fronte all’emergenza.

Oggi, a distanza di otto mesi, la Caritas riceve un assegno di 5.670 €, frutto dell’istallazione di 378 impianti nel periodo tra il 18 settembre e il 31 dicembre 2017. La cifra sosterrà #ripartiLivorno.

Elaborato nei primi giorni dopo l’alluvione e oggi entrato nella sua terza fase, #ripartiLivorno articola il suo intervento su quattro assi:

1. il sostegno delle famiglie più fragili per impedire che l’alluvione diventi l’innesco di nuovi percorsi di povertà;

2. l’aiuto a piccole aziende a conduzione familiare coinvolte nei fatti del 10 settembre scorso;

3. il recupero e il ripristino dei luoghi di comunità colpiti;

4. l’organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione sul tema del rispetto e della custodia del territorio.

Sono proprio gli interventi della quarta fase a beneficiare della donazione del Gruppo GEU, che da anni opera a livello nazionale con l’obiettivo di ridurre il tasso di inquinamento ambientale e creare una realtà rispettosa dell'ambiente. In particolare, in linea con il core

business aziendale, GEU contribuirà alla creazione di progetti di educazione al rispetto e alla cura dell’ambiente in un’ottica di prevenzione di tali catastrofi.

La conferenza stampa che ha avuto luogo nella struttura Caritas di via Donnini a Livorno si è aperta con le parole di Suor Raffaella Spiezio Presidente della Fondazione Caritas Livorno: “oggi è un giorno significativo perché sono 8 mesi da quel drammatico evento. Ricordo ancora quando Enrico mi chiamò, a pochi giorni da quella tragedia, per darmi la sua disponibilità a sostenerci attraverso questo progetto. In quei momenti questi gesti appaiono ancora più grandi di quello che sono”.

“Ci tengo a ringraziare questa azienda – continua Suor Raffaella- per questa donazione di 5.670€. E’ bello che con questo contributo abbiamo dato un’attenzione particolare alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema della terra, dell’ecologia e del rispetto del territorio”.

Enrico Lenzi, CEO del Gruppo GEU, ha commentato: “queste tragedie ci colpiscono. Abbiamo fatto una piccola riunione in azienda per decidere come poter dare il nostro contributo e abbiamo individuato Caritas Livorno come ente a cui fare la donazione. Noi – chiude Lenzi- intendiamo continuare questo tipo di rapporto e, nelle nostre possibilità, siamo pronti a supportare ancora Caritas nei suoi progetti”.

Fonte: Ufficio Stampa

