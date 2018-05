Giacomo Galanda e Fabio Mian a Peccioli

Con il mese di maggio terminano le attività agonistiche del centro minibasket Asd Oraltorio Club 2000. "Tutti i gruppi si sono distinti per i risultati raggiunti, per il comportamento sportivo ed extra sportivo dimostrato per tutta la stagione. Questo grazie anche ai genitori che, con passione, costanza e tanta pazienza, hanno seguito e sorretto le squadre dei propri figli. Un mix equilibrato di buoni istruttori e allenatori, di attenti dirigenti hanno fatto insieme ai loro atleti una stagione comunque da ricordare".

Tutte le squadre hanno incontrato, senza demeritare, compagini regionali di grande tradizione ed esperienza. Gli Aquilotti e gli Esordienti in particolare hanno dimostrato di migliorare di partita in partita.

Così il loro impegno sarà premiato con un allenamento del tutto particolare. Sabato 12 maggio, nel pomeriggio, al palatenda degli impianti sportivi di Peccioli, saranno ad allenarsi i piccoli atleti l’ex giocatore della nazionale basket Giacomo Galanda medaglia d'argento alle Olimpiadi e Fabio Mian, attuale guardia della The Flexx Pistoia che milita nella massima serie.

Parteciperà all'evento anche la Pallacanestro Valdera con i suoi ragazzi e genitori.

Una occasione di festa per i ragazzi delle due squadre ed un occasione unica per ospitare insieme due professionisti del Basket di massimo livello.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Peccioli