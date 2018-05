In giro per condomini a Pisa con tre figli minori, ma deve scontare un anno di carcere: arrestata

Doveva essere agli arresti domiciliari, ma vagava per gli androni dei condomini di via delle Medaglie d'Oro a Pisa con i suoi tre figli minori. Per questo una 35enne nomade, B.Z. le inziali, domiciliata in una roulotte, è stata arrestata dagli agenti della volante della questura di Pisa. Dopo averla scoperta in via Studiati e identificati, è stato accertato che su di lei pendeva l'ordine di carcerazione emesso a Nuoro con un anno di carcere per i reati di falso.

Al termine di tutti gli accertamenti la donna è stata trasferita presso il carcere di Sollicciano a Firenze insieme alla figlia più piccola, per scontare la pena residua, mentre le altre due minori sono state affidate alle cure del parente più prossimo, ossia alla nonna paterna che ha il proprio domicilio a Pisa.

Tutte le notizie di Pisa