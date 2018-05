In caserma con la bandiera del Secondo Reich, annullata la sanzione per il carabiniere

Ci sono sviluppi per quanto riguarda il carabiniere che aveva affisso la bandiera del Secondo Reich alla caserma Baldissera di Firenze. Il comando del Quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna ha annullato la sanzione di tre giorni di consegna semplice per il carabiniere.

Il comando, a cui la difesa del militare aveva fatto ricorso gerarchico, ha rilevato che non si tratta di una bandiera nazista, annullando la sanzione inflitta dal comando del Sesto battaglione Toscana. Il Quinto reggimento ha deciso che tutti gli atti siano inviati in procura per valutazioni nei confronti di chi scattò la foto.

