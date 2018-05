Insieme per Marradi, Tommaso Triberti candidato sindaco

"Si apre ufficialmente a Biforco, giovedì 10 maggio, la campagna elettorale della lista civica Insieme per Marradi che sostiene la candidatura a Sindaco di Tommaso Triberti.

La nuova lista porta nel nome la parola "Insieme", che esprime lo spirito con cui è nata ed è promossa: ossia l'impegno comune e responsabile per migliorare Marradi e la vita della sua comunità.

Un nuovo progetto che raccoglie l'esperienza positiva di Per Marradi siamo pronti e dei cinque anni di amministrazione comunale, per andare oltre con la voglia di rappresentare ancora i marradesi con coraggio e determinazione.

La campagna elettorale prenderà avvio da Biforco (Piazzetta Marescotti, Bar di Biforco, alle ore 19.30) per poi toccare tutte le frazioni e le tante realtà del paese, con incontri e appuntamenti con i cittadini e associazioni, che saranno occasione di dialogo e confronto sul futuro. Tanti i temi che saranno affrontati con i cittadini e tra i cittadini, dall'agricoltura al turismo, dai giovani al lavoro, alla viabilità, per lo sviluppo di un paese che merita di proseguire nel progetto di crescita già avviato in questi cinque anni.

Alcuni progetti sono già stati portati a termine con successo, altri sono in cantiere, altri ancora dovranno nascere, con la consapevolezza che Insieme Marradi cresce."

Insieme per Marradi

