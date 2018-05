Legge di Bilancio, Cna Firenze illustra le opportunità alle imprese

Si svolgerà domani, giovedì 10 maggio, “Soluzioni per la tua impresa”, il seminario che CNA Firenze ha organizzato per illustrare alle imprese opportunità e criticità della Legge di Bilancio 2018, dei bonus e agevolazioni correnti per imprese e cittadini e della normativa sulla privacy (ore 17:30, CNA di viale Ariosto n°3, Firenze, ingresso libero).

Al centro dell’incontro la Legge di Bilancio 2018 e il relativo “pacchetto” di detrazioni per la casa: bonus ristrutturazioni (per ristrutturazioni delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali), ecobonus (l’agevolazione pensata per chi ristruttura la propria casa migliorandone la classe energetica che, essendo detraibile anche dall’Ires oltre che dall’Irpef, interessa non solo i privati ma anche le società che sono proprietarie di immobili), bonus mobili (sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici collegato a ristrutturazioni), bonus verde (per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private) e sismabonus (messa in sicurezza antisismica).

Inoltre verrà presentata “La tua casa con CNA”, l’iniziativa che l’associazione degli artigiani fiorentini ha messo in campo per agevolare i cittadini che vogliono restaurare la loro casa e sostenere un comparto, quello delle costruzioni, che tra edilizia e impianti ha perso, tra il 2008 ed il 2017, il 12% delle proprie imprese e addirittura il 17% se si considerano solo quelle artigiane. L’iniziativa comprende prestiti agevolati a tassi particolarmente convenienti per coloro che intendono ristrutturare la propria casa e godere delle relative agevolazioni fiscali oltre che riscuotere il credito d’imposta prima di iniziare a pagare le rate. Un’occasione ghiotta per le famiglie, in particolare quelle giovani, e per tutti i proprietari di casa che, sulla base di un preventivo stilato rigorosamente da una delle oltre 2000 imprese di settore socie di CNA Firenze, potranno accedervi.

Sul piatto anche accesso ed opportunità di incentivi statali come super e iperammortamento, credito d’imposta per le spese di formazione e bonus pubblicità, oltre che l’adeguamento alla “nuova” privacy.

Parteciperanno all’incontro Elena Ferri, Responsabile Ufficio CNA Ariosto, Leonardo Buonamici, Consulente Tributario Fiscale CNA Firenze Metropolitana, l’avvocato Lorenzo Ciberti di Tutela Legale Toscana e Annalisa Cipriani, Responsabile Servizi di CNA Firenze Metropolitana.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

