Lezioni di musica, torna il progetto 'Arte, Musica & Spettacolo'

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte sposa il progetto dell’associazione “Arte, Musica & Spettacolo”, fondata da Adriano Croccolo, per cui si offre ai ragazzi ed alle ragazze della scuola media ed anche alla cittadinanza che vuol partecipare, l’opportunità di seguire una lezione di musica all’avanguardia, innovativa e coinvolgente. L’amministrazione comunale si prodigherà collaborando con l’associazione alla organizzazione dell’evento, in programma il 19 Maggio dalle ore 10:00 nell’auditorium dell’istituto Carducci. La lezione, che affronterà la storia degli ultimi 50 anni di musica passando da mostri sacri della musica italiana come i vari Battisti, De Andrè ed altri, fino ad arrivare agli artisti emergenti, non sarà canonica infatti andrà oltre al semplice insegnamento di “nozioni” e cercherà l’attiva partecipazione degli studenti invitandoli anche a salire sul palco dell’auditorium. Non solo musica in sé per sé ma anche intesa come “veicolo” di cambiamento perché come nel tempo è cambiata la richiesta ed il modo di interpretare la musica, sono cambiati di pari passo anche gli usi ed i costumi della nostra società, si vuol far capire che la musica non è solo puro diletto ed arte bensì vero e proprio “cambiamento sociale” poiché molto spesso un genere musicale è anche identificativo di un preciso momento storico. Come gli anni passati la lezione sarà condotta da ospiti d’autore: Il solito Pino Scarpettini (fondatore dello storico gruppo dei Trolls), al piano, mentre sarà assente la cantante Elisa Bartalini (che vediamo sotto in foto) ma ci sarà la cantante lirica Lucia D’errico del trio “Le Soprano” ad accompagnare l’ex Trolls con la sua voce. Ricordiamo che questa interessante iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 19 Maggio dalle ore 10:00. Si spera in un futuro roseo e sempre più partecipato, con un rafforzamento sempre maggiore negli anni della collaborazione tra comune e ed associazione per far sì che questo progetto venga preso ad esempio dagli altri comuni e perché no, anche esportato in modo che un giorno in futuro tutte le scuole possano usufruire almeno una volta all’anno di una lezione particolare nel suo genere con veri artisti come professori d’eccezione.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte