Manifestazioni a Firenze nel 2014, il pm chiede condanne fino a 2 anni

Per gli scontri e i tafferugli avvenuti il 6 dicembre 2014 tra 9 esponenti dell'area antagonista e le forze dell'ordine, sono state richieste condanne da un anno e sei mesi e da due anni. All'epoca dei fatti, gli agenti in tenuta antisommossa intervennero alla Piagge a Firenze, dove varie sigle della sinistra avevano organizzato un corteo, per evitare scontri durante un presidio di Forza Nuova. Per l'organizzatore del corteo il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 4 mesi. Le accuse contro gli antagonisti sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti. La prossima udienza, con sentenza, è stata fissata per il 24 ottobre prossimo.

Tutte le notizie di Firenze