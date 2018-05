Memorial Marcucci, per la crono di Baccaiano già 180 iscritti

La seconda edizione del Memorial Paolo Marcucci, la gara di ciclismo a cronometro individuale valida come campionato regionale della Toscana di specialità, si presenta a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4). La competizione che si terrà sabato 12 maggio sul tratto finale di 6 chilometri della SP80, in località Baccaiano a Montespertoli, vede già 180 iscritti in rappresentanza di 55 squadre che arrivano non solo dalla Toscana, ma anche da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania.

La competizione, dedicata alla memoria del grande dirigente sportivo scomparso lo scorso anno, è organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche ciclistiche Malmantile gruppo corse in collaborazione con ciclistica grevigiana e sancascianese ciclismo.

All’incontro con i giornalisti, fissato per venerdì 11 maggio alle 11 in sala Barile, partecipano il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il vicesindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, il presidente del comitato regionale toscano di ciclismo, Giacomo Bacci, il direttore di organizzazione Gianni Cantini e il presidente della ciclistica Malmantile Stefano Mascherini.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

