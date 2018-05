Torna il Memorial Nicola Grande: ecco il programma

Si terrà sabato 12 maggio il 3° Memorial Nicola Grande, accomunato alla Coppa Federico Antoni: si tratta di una manifestazione sportiva fortemente voluta dal Comitato Eventi del CTP2 in onore del Consigliere scomparso Nicola Grande che ha trovato nella Dirigenza della Barca Celeste del Palio di San Ranieri, il partner ideale. Anch'essi desiderosi di ricordare Federico Antoni, con il cui nome l'ASD ha deciso di nominarsi appunto come "Canottieri Antoni".

Il programma di quest'anno prevede: un corteo storico composto dalla Magistratura dei Satiri e del Santa Maria, entrambe del Gioco del Ponte, i figuranti della Barca Celeste del Palio di San Ranieri e la presenza di una trentina di figuranti ospiti, tra sbandieratori e tamburini della Valmarina di Calenzano. Il Corteo sfilerà per le Vie del CEP partendo dalla Chiesa di San Ranieri, costeggerà l'asilo, e da via Bellini salirà in Piazzale Donatello, poi seguendo tutto viale Michelangelo si riunirà alla sede dei Canottieri Antoni al Ponte del CEP.

La Regata sarà su scafi speciali a sedile fisso (Lariane Stefaniane). Il campo di gara di 1.000 metri circa suddiviso in due corsie, in cui le barche si confronteranno in batterie da due per poi fare la bella per il 3° e 4° posto e la finale per il 1° e 2°.

Al momento della premiazione degli equipaggi vincitori, l'A.D. di Farmacie Comunali Fabio Armani, sponsor della manifestazione, consegnerà alla Canottieri Antoni un defibrillatore.

Per la prima volta, sarà sperimentata la documentazione dell'evento con un drone, messo a disposizione dal fotografo Silvio Repetto.

"...Aspettando il Palio di San Ranieri", questo il titolo della manifestazione, vi aspetta sempre più numerosi per un pomeriggio all'insegna dello Sport, del rispetto per le nostre tradizioni e della solidarietà a favore di AGBALT.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

Tutte le notizie di Pisa