Mercato straordinario e festa dell'ambulante in piazza della Costituzione

A Montemurlo in piazza della Costituzione, domenica 13 maggio, dalle ore 8 alle 20, ritorna la “Festa dell'Ambulante” e mercato straordinario con circa cinquanta banchi tra abbigliamento, calzature, alimentari, piante e prodotti per la casa. Non solo un'occasione di shopping, promossa dagli ambulanti della Commissione mercato e la Confesercenti con il patrocinio del Comune di Montemurlo, ma una vera e propria festa per famiglie. Per tutto il giorno, infatti, i bambini potranno divertirsi g con tante animazioni a loro dedicate:sarà presente una giostra per i più piccoli (a pagamento) e una pista per mini-quad gratuita per i più grandi. Alle ore 16 inizierà la distribuzione gratuita della schiacciata con la mortadella. Gli ambulanti hanno comprato ben 13 kg di mortadella e si potrà far merenda fino a esaurimento delle scorte. Anche per questa nuova edizione della “Festa dell'ambulante” a dare una mano ci saranno i volontari dell'associazione “Aurora” di Montemurlo, che si occupano del tempo libero delle persone disabili e a cui gli ambulanti devolveranno parte del ricavato della giornata. «La festa dell'ambulante, non è solo shopping, ma è un'occasione per le famiglie per trascorrere un momento di serenità e fare quegli acquisti che magari durante la settimana non si è avuto il tempo di fare. Inoltre, l'iniziativa è anche un modo per sostenere concretamente l'associazione Aurora e promuovere le sue attività a favore delle persone con disabilità», conclude David Carlesi, organizzatore dell'evento per gli ambulanti. Per maggiori informazioni si può contattare il numero tel. 3292125899.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

