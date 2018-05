Morte Sara Scimmi, l'appello dei familiari a Chi l'ha visto?

Chi l'ha visto? è tornato a occuparsi della morte della 19enne Sara Scimmi. Oggi, 9 maggio, la procura di Firenze, oltre alle indagini sull'autista del camion che ha investito la ragazza il 9 settembre 2017, ha aperto un altro fascicolo a carico di ignoti per omicidio.

I genitori e la sorella di Sara Scimmi, in trasmissione, hanno lanciato un appello per capire cosa sia successo negli 8 minuti dalle 3.15, ultima volta che Sara è stata vista all'angolo della strada fuori dalla discoteca in cui aveva passato il venerdì sera, e le 3.23, ora in cui è stata trovata morta. Dalle indagini si evincerebbe che la ragazza si sarebbe trovata già a terra quando il camion la ha travolta, per la posizione del corpo trovato quasi al centro della strada. Sara, quella sera, ha incontrato un ragazzo che frequentava da pochi giorni. Lui dichiara di aver lasciato lei in discoteca e le amiche la avrebbero vista uscire dal locale da sola. Fino alle 3.05 la ragazza è stata vista in discoteca con il ragazzo, poi è uscita, alle 3.15 è stata vista all'angolo della strada fuori dal locale, come ad attendere qualcuno, e alle 3.23 è stata trovata morta.

Cosa succede negli 8 minuti sulla sr 429? È la domanda a cui cerca di rispondere 'Chi l'ha visto?'. La telecamera di videosorveglianza della stazione di servizio che si trova a 400 metri dal locale, ha ripreso il camion che ha schiacciato Sara, ma 16 secondi prima dalla direzione opposta, ha immortalato un'auto, che dalle immagini sembrerebbe bianca, che avrebbe dovuto notare la ragazza, che in quel lasso di tempo avrebbe potuto essere ancora viva o essere già riversa a terra. La madre pensa che Sara sia stata spinta o che sia fuggita spaventata da qualcuno. Il legale della famiglia Scimmi dichiara alle telecamere di Rai Tre che il cellulare della ragazza è al vaglio degli inquirenti. Ma emerge un particolare di rilievo: l'orologio e l'anello che indossava non sono mai stati ritrovati. La famiglia lancia un appello: "Chi sa qualcosa parli".

