Palio di Fucecchio, il cencio è di Marco Neri: il suo è un bis a 24 anni di distanza

Il Palio di Fucecchio comincia a entrare nel vivo. Oggi, mercoledì 9 maggio, sono arrivate importanti informazioni sul cencio.

Nella cornice del Museo Civico di Fucecchio è stato indicato l'autore del pregiato vessillo che andrà in dote alla contrada vincitrice: si tratta di Marco Neri, 54 anni, architetto di mestiere ma pure illustratore, fumettista satirico, designer e fotografo. Aveva già prodotto il cencio dell'edizione del 1994, per questo il suo è un bis.

Non sono state mostrate le immagini del cencio, che verrà svelato al pubblico solo a pochi giorni dalla corsa. Come da tradizione, la prima apparizione pubblica sarà il martedì precedente al Palio, in questo caso il 15 maggio. La corsa dei cavalli, vale la pena ricordarlo, è fissata per domenica 20 maggio.

L'anno scorso il cencio, a tema cammini, venne firmato da GiuBa, ovvero gli insegnanti Paolo Giusti e Angelo Barbaro. Quello stendardo è toccato alla contrada Sant'Andrea, vincitrice dell'edizione 2017.

Nel frattempo è stato svelato anche l'evento Palio in Gioco, previsto per domenica 13 maggio. Alle 10.30 i piccoli contradaioli sfileranno da piazza La Vergine fino in piazza Montanelli. Alle 15, si parte: i giochi medievali in pieno centro (piazza Vittorio Veneto) termineranno con la premiazione di tutti i partecipanti e un cestino con merenda dei buoni sapori.

Saranno presenti per tutta la giornata il Mercatino delle Contrade in piazza Montanelli, negozi aperti, il Mercatino dell'Artigianato in via Nazario Sauro e i giochi gonfiabili tra via Landini Marchiani e via Nelli.