Da Pistoia a Prato, 24 cartelli Unesco che indicano Villa La Magia

Ventiquattro cartelli Unesco per promuovere la Villa Medicea La Magia.

La scorsa settimana sono stati collocati 24 cartelli sul territorio di Quarrata, Pistoia, Prato, Serravalle Pistoiese, Agliana, Carmignano e Poggio a Caiano, che indicano come raggiungere Villa La Magia dalle principali direttrici di accesso: dalle uscite dell’autostrada di Prato Ovest e di Pistoia e dalle più importanti strade provinciali e comunali.

Si tratta di una significativa attività di promozione turistica, che ha coinvolto tutto il sito seriale Unesco delle “Ville e Giardini medicei in Toscana” di cui Villa La Magia fa parte; è stata coordinata della Regione Toscana ed è stata resa possibile grazie ad un finanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

In questo modo è stato mappato tutto il territorio che accoglie il Patrimonio Unesco delle Ville e Giardini medicei; per La Magia è stato posizionato un cartello all'ingresso del parco e altri 23 cartelli direzionali che indicano come raggiungere la Villa dalle principali vie di accesso: 9 cartelli sono stati posizionati sul territorio comunale di Quarrata; 2 cartelli nel Comune di Serravalle Pistoiese, sulla strada provinciale che collega Casalguidi a Quarrata; 5 cartelli sul territorio comunale di Pistoia, principalmente sulla via Fiorentina, sulla via Guicciardini, alla Vergine e a Bonelle; un cartello sulla Variante Pratese ad Agliana; 3 cartelli sul territorio del Comune di Prato lungo la nuova tangenziale Ovest; uno a Poggio a Caiano e altri due a Carmignano sulla Strada Regionale 66.

Fonte: Comune di Quarrata

Tutte le notizie di Quarrata