Prato, il Comune attiva un profilo per la chat più usata dalla comunità cinese

E' attivo da oggi, mercoledì 9 maggio, il profilo WeChat ufficiale del Comune di Prato, primo comune in Italia ad attivare un profilo sul social network maggiormente diffuso nella comunità cinese.

WeChat è un'applicazione multifunzione che funziona su tutti i modelli di smartphone e verrà utilizzata per la diffusione di informazioni di pubblica utilità in lingua italiana e cinese, come avvisi sui servizi pubblici, sulle iscrizioni a scuola, sugli eventi culturali, per le allerte meteo e per altre notizie utili per chi vive a Prato.

"La decisione del Comune di aprire un profilo su WeChat nasce dall’esigenza di potenziare la comunicazione pubblica dell’ente, puntando a raggiungere anche le comunità che per particolari caratteristiche linguistiche e culturali non utilizzano i canali tradizionali e i social network su cui il Comune è già presente, come Facebook, Twitter e YouTube", spiega il vicesindaco Simone Faggi.

In particolare, WeChat è l'applicazione di messaggistica più usata in Cina e conta circa 980 milioni di utenti attivi in tutto il mondo; a Prato si stima che circa il 10% dei cittadini - almeno 20.000 persone, in maggioranza cittadini cinesi - utilizzi WeChat, tanto che questa app risulta il canale di comunicazione digitale più efficace per comunicare con la comunità straniera più numerosa di Prato.

Il Comune di Prato per adesso attiverà solo le funzionalità di WeChat legate alla messaggistica e al social network "WeChat Momenti"; il servizio funzionerà solo in modalità broadcast, ovvero darà la possibilità ai cittadini di ricevere informazioni, aggiornamenti e di commentare i post, ma non sarà possibile presentare richieste e segnalazioni personali, né verrà utilizzato come chat interattiva tra operatori e cittadini (almeno non in questa prima fase sperimentale). Il profilo WeChat sarà gestito dall’Ufficio Immigrazione del Comune, avvalendosi della collaborazione di mediatori cinesi madrelingua: per questo motivo per il profilo è stato scelto il nome ID "ViaRoma101", cioè l’indirizzo della sede dell’Ufficio Immigrazione, luogo diffusamente conosciuto dai cittadini cinesi di Prato e noto punto di riferimento per l’accesso ai servizi pubblici in generale.

Più specificamente, il progetto ha come obiettivi quello di informare i cittadini sulle tematiche di maggiore rilevanza e utilità sociale, rendere più efficaci le campagne di informazione e sensibilizzazione del Comune, promuovere la cittadinanza attiva, avvicinare e orientare i cittadini all’interno dei servizi offerti dal Comune, promuovere il rispetto delle norme e del senso civico, il pagamento delle tasse e dei tributi locali, la corretta gestione dei rifiuti, l’osservanza dell’obbligo scolastico, la sicurezza e la legalità, incentivare la partecipazione ad eventi e alla vita pubblica in generale e promuovere il territorio di Prato anche a livello turistico; il target di riferimento del progetto sono i cittadini di nazionalità cinese, i parlanti cinesi in generale o coloro che studiano la lingua cinese, le associazioni e i gruppi italiani e cinesi che operano nel settore dell’intercultura e dell’inclusione sociale delle comunità migranti.

Per poter seguire gli aggiornamenti in lingua italiana e cinese del Comune di Prato su WeChat è sufficiente scaricare l'applicazione sul proprio telefono cellulare ed aggiungere manualmente dall'app il contatto con ID "ViaRoma101", oppure scansionare l'apposito codice QR riportato nei volantini relativi a questa iniziativa.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito del comune al seguente link: http://www.pratomigranti.it/servizi/sportelli-informativi/wechat/pagina387.html

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

