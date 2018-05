Riaperta al pubblico per una mostra la Chiesa della Via Crucis a Vicopisano

Il 19 e 20 maggio 2018 si terrà a Vicopisano, Castello in Fiore, l'evento 'Una volta la Chiesa della Via Crucis.

Tramite questo evento I TRE OBSOLETI, gruppo di fotoamatori (Daniel Santucci fondatore e Davide Pardini) focalizzati sul segnalare gli edifici abbandonati e riaccendere l'interesse per loro da parte dei cittadini, tratteranno una mostra collettiva che verrà allestita nei pressi della Chiesa della Via Crucis, una luogo bellissimo sul Monte Mirra, a pochi passi dal centro e in stato di abbandono da anni.

Grazie a questa mostra patrocinata dal comune di Vicopisano che ha accolto la nostra richiesta del gruppo, la Chiesa sarà riaperta al pubblico per i due giorni festivi, a tutti i cittadini che desiderano rivederla aperta.

Questa mostra d'arte comprenderà stand dove saranno esposte fotografie di altre chiese in stato di abbandono.

Un impegno per riaccendere l'interesse sui luoghi di interesse storico artistico e architettonico che però versano in stato di abbandono, specie per la Chiesa della Via Crucis di Vicoposano.

La mostra ospiterà una pittrice bravissima (Silvia Mazzantini), un fotografo (Lorenzo Pecunia), una fotografa (Antonella Ciarcia) e un compositore musicale che ricrea dei brani bellissimi e originali, utilizzando strumenti che crea lui (Simone Santarsiero).

-I tre obsoleti, di Daniel Santucci e Davide Pardini.

Esporranno una raccolta fotografica di chiese ed edifici sacri in stato di abbandono.

-Estremo Photography and Exploration, di Lorenzo Pecunia.

Esporrà una raccolta fotografica sul tema dell'abbandono generale.

-Silvia's Art, di Silvia Mazzantini.

Esporrà una raccolta di dipinti e disegni generale.

-Antonella Ciarcia photo, di Antonella Ciarcia.

Esporrà una raccolta fotografica sui borghi in Italia, anche in stato di abbandono.

-Uzbazur, di Simone Santarsiero.

Musicista indipendente che ricreerà sul momento diversi mix di musica "ambient".

La mostra sarà collegata all'evento "Vicopisano Castello in fiore - 19 e 20 maggio".

I TRE OBSOLETI ringraziano tutto il Comune di Vicopisano per la disponibilità e gentilezza con la quale hanno accolto l'iniziativa.

-INGRESSO GRATUITO-

