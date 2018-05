Roadshow di Arti e Regione puglia per potenziare le startup: appuntamento a Pisa

Dall’idea di business alla creazione e sviluppo di un’impresa vera e propria. Con questo obiettivo la Regione Puglia, attraverso l’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, presenta l’intervento “Estrazione dei Talenti”, che intende potenziare le competenze di aspiranti imprenditori, in modo che le loro startup abbiano maggiori possibilità di successo.

La misura verrà presentata a Pisa venerdì 11 maggio, nell’ambito di un roadshow partito il 2 maggio da Palermo, che toccherà altre città italiane come Bologna, Milano, Verona, Napoli e Roma. La tappa di Pisa è in programma presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Aula 8) con la partecipazione del prof. Andrea Piccaluga, ordinario di Management e delegato del Rettore per il Trasferimento Tecnologico e Stefano Marastoni, responsabile dell’Intervento ARTI Puglia.

In ogni tappa, l’ARTI incontrerà i soggetti interessati a diventare parte attiva nel processo di valorizzazione delle idee imprenditoriali, per illustrare l’iniziativa e offrire loro un’occasione di networking per trovare i partner giusti per partecipare alla selezione.

“Estrazione dei Talenti”, infatti, si articola in due fasi. Nella prima, che parte con l’avviso “Selezione Factory” appena pubblicato, la Regione Puglia ricerca “factory”, cioè gruppi di soggetti esperti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, che propongano e realizzino programmi di accompagnamento personalizzato e accelerazione dei team di aspiranti imprenditori innovativi, nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione della Strategia di specializzazione intelligente pugliese (Manifattura sostenibile; Salute dell’Uomo e dell’Ambiente; Comunità Digitali, Creative e Inclusive).

Alla selezione per le “factory” possono candidarsi raggruppamenti di: incubatori, acceleratori d’impresa e investitori; enti pubblici di ricerca e università, associazioni imprenditoriali, distretti produttivi e tecnologici; parchi scientifici e tecnologici; camere di commercio; imprese anche in forma associata; laboratori e centri di ricerca pubblico-privati; scuole superiori; ITS; organismi formativi, associazioni di promozione della cultura d’impresa.

Per partecipare alla selezione, ogni factory dovrà seguire una procedura online, collegandosi al portale web https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/ e presentando un programma degli interventi, che illustrerà i servizi di accompagnamento e accelerazione di impresa (screening, sessioni di accompagnamento comuni e dedicate ai singoli team, tutorship, mentorship).

Le domande di partecipazione con i relativi programmi di interventi dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso procedura telematica entro il 18 luglio 2018.

Le Factory saranno selezionate da un Nucleo di Valutazione sulla base del programma degli interventi presentato in fase di candidatura e dovranno costituire la propria sede legale e operativa in Puglia.

Successivamente, con un secondo avviso pubblico, saranno raccolte le candidature dei team. Gli aspiranti imprenditori che saranno selezionati usufruiranno del percorso di servizi prescelto, che avrà una durata massima di 300 ore.

“Estrazione dei Talenti” è cofinanziato dal POR Puglia e ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro..

Per informazioni: https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa