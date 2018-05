Ha rimproverato un giovane che stava rubando le monete dalla fontana del Porcellino nella loggia del Mercato Nuovo a Firenze, ma è stata aggredita e spintonata dallo stesso. La vittima è una 66enne. In sua difesa sono accorsi alcuni commercianti che hanno messo il giovane in fuga. Sul posto è intervenuta la polizia. Un episodio simile è accaduto qualche giorno fa, ma non è chiaro se si tratti della solita persona.

Tutte le notizie di Firenze