Scendi in campo contro il bullismo, il dodgeball protagonista al PalAramini

Con la presente si comunica che il giorno 13 maggio 2018, presso il PalAramini di Empoli, sito in viale delle Olimpiadi 17, si svolgerà a partire dalle ore 11:00 la manifestazione “Scendi in campo contro il bullismo”, un torneo amichevole di dodgeball riservato alla categoria Under 16 e nato con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui progetti contro il bullismo che la Croce Rossa di Empoli porta avanti nelle scuole del circondario.

Tale torneo è organizzato dalla ASD Empoli Swarm, squadra locale di dodgeball già avvezza all’unione del proprio sport con le iniziative delle varie associazioni di volontariato empolesi, con la collaborazione del comitato fiorentino del Centro Sportivo Italiano e l’Associazione Italiana Dodgeball, ente che regolamenta il dodgeball italiano e tra i membri fondatori della federazione europea (European Dodegball Federation).

La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 16 circa, e vedrà la partecipazione di 6 squadre provenienti da Toscana e Romagna (Empoli Swarm Black, Empoli Swarm Yellow, Dodgeball Club Lugo Vikings, Shamrock Ravenna, Lucca Dodgeball e San Vito Dodgeball), che si sfideranno a colpi di pallonate durante una giornata di sport e beneficenza. Il ricavato del torneo, infatti, sarà devoluto alla Croce Rossa di Empoli, che lo utilizzerà per le proprie iniziative legate al bullismo.

L’ingresso è gratuito, e tutta la popolazione è invitata al palazzetto per conoscere il dodgeball, passare una giornata di sport in compagnia e sostenere i piccoli campioni di domani.

Fonte: Croce Rossa Italia Empoli

