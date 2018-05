Semifinale MissmondoToscana, tra le premiate la cerretese Elena Scali

Si è tenuta nella discoteca più di moda della Val D'Elsa, il Casablanca di Montaione, la semifinale di MissmondoToscana, lo scorso 4 maggio. La finalissima si terrà il 19 maggio presso la Bussola di Focette, storico locale in Versilia.

La serata ha riscosso molto successo e ha visto alla conduzione il presentatore Danny Puccini e alla direzione artistica di Susanna Taviani. Coppia seguita sui social e che ottiene migliaia di visualizzazioni nella pagina di MissmondoToscana, cosa che ha riportato il concorso in auge. Danny Puccini ha una formazione teatrale con personaggi importanti, Susanna Taviani ha un passato di indossatrice al seguito dei registi di moda più importanti del territorio. I due riescono con l'esperienza a riportare il concorso a una metamorfosi, un format di spettacolo e a ridargli il giusto valore, scegliendo location di pregio.

La serata ha visto come presidente di giuria Domenico Costanzo, regista che ha lavorato con Pieraccioni.

Si aggiudica l'accesso alle prefinali nazionali Alice Quattrini di Pisa, 17 anni per un'altezza di 1,77. Vince la fascia web by Agricola, Sara Matteucci, al terzo posto Miss Caroli Hotel, Veronica Cardosi, al secondo posto fascia Gil Cagne' Elena Scali di Cerreto Guidi. Vince la semifinale con la fascia Vitality's Giulia Torti di Pontedera, studentessa di 17 anni per un'altezza di 1,74. Passano il turno alle finali Andrea Greggio e Marta Giovannelli.

Tutte le notizie di Toscana