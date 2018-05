Il Prato in serie D sarà ceduto a zero euro dall'attuale proprietà presieduta da Paolo Toccafondi. Lo ha annunciato lo stesso presidente, affermando di avere dato mandato al sindaco Matteo Biffoni di cedere la società che da 41 anni è nelle mani della famiglia Toccafondi, lo stesso numero di anni per cui è durata la permanenza in serie C. Il termine ultimo è il 30 giugno, poi sarà una nuova proprietà a gestire i lanieri.

