L’Associazione Culturale “Arco di Castruccio” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G.Galilei”, invita tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di primo e secondo grado, a partecipare alla manifestazione indetta per Sabato 12 Maggio alle ore 9.00 per la terza edizione di Montopoli Estemporaneamente: 'Realtà e fantasia si incontrano in giovani sguardi'.

Fonte: ssociazione Culturale Arco di Castruccio

