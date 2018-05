Tramvia, vanno avanti le asfaltature della viabilità lungo la linea 3

Proseguono avanti i lavori di asfaltatura della viabilità lungo la linea 3. Domani giovedì 10 maggio è prevista la conclusione dell’intervento in via Pisacane, dopo il rinvio di ieri sera a causa del maltempo: il tratto da via Palazzo Bruciato a via Tavanti sarà chiuso in orario notturno (21-6). In contemporanea è in programma l’asfaltatura in piazza Muratori: sempre dalle 21 alle 9 scatterà un restringimento di carreggiata sul lato di via Richa (anche divieti di sosta). Inoltre per il rifacimento della segnaletica orizzontale definitiva, condizioni meteorologiche permettendo, domani con lo stesso orario sarà chiusa via Guasti (in direzione Careggi) e via Gianni (sempre in direzione Careggi).

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

