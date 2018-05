Truffe online, un toscano denunciato per affitti fantasma a Courmayeur

Truffe online e vacanze sfumate per affitti fantasma a Courmayeur. Tre persone, tra cui un toscano, sono state denunciate per aver offerto online chalet inesistenti a prezzi stracciati nel periodo di Capodanno. I tre sii facevano accreditare l'affitto per poi diventare irreperibili. I turisti si sono accorti della truffa solo una volta giunti nella località turistica e hanno denunciato la truffa ai carabinieri. Sono due donne (D.E., 39 anni, e D.P.E., 32) residenti in Lombardia e un uomo (D.L.G., 52 anni) che risiede in Toscana. Le donne, secondo le indagini, si sono fatte versare 400 euro, il toscano 1.750 euro.

