Turismo, arrivano gli 'ambiti omogenei': il plauso di AnciToscana

"Aspettavamo questo momento da tempo. Finalmente ora i Comuni potranno fare una vera promozione dei loro territori, in modo omogeneo e coordinato, dai più piccoli ai più grandi. Grazie alla collaborazione costante e fattiva con la Regione, siamo arrivati ad un risultato positivo e condiviso". Così Francesca Basanieri, sindaco di Cortona e responsabile Anci Toscana per il settore Turismo, plaude alla approvazione oggi in consiglio regionale della legge di modifica al Testo Unico del settore. Tra le novità principali, l'istituzione degli ‘ambiti turistici omogenei', che accoglie la richiesta dei Comuni toscani e che Anci, spiega Basanieri, aveva definito con un percorso di ascolto con i Comuni.

Gli ambiti turistici proposti dalla legge sono 28 e al loro interno i Comuni potranno associare le funzioni di informazione e accoglienza turistica sovracomunale. Eventualità consentita anche in ambiti contigui qualora i comuni decidano di farlo. Alcuni degli ambiti (come il Chianti e l'Amiata) sono disegnati superando i confini provinciali, facendo prevalere le identità comuni ai tradizionali perimetri amministrativi. Ciascun ambito potrà svolgere attività di promozione in convenzione con Toscana Promozione Turistica, affermando così una sua visibilità e concorrendo con la sua specificità alla promozione della Toscana nel suo complesso.

Questi i 28 ambiti: Firenze e Area Fiorentina, Chianti, Mugello, Empolese Val d'Elsa e Montalbano, Area Pratese, Arezzo, Casentino,Valtiberina Toscana,Valdarno Aretino,Val di Chiana Aretina, Val di Chiana Senese,Val d'Orcia,Terre di Siena,Amiata,Maremma Toscana Area Sud, Maremma Toscana Area Nord, Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana, Costa degli Etruschi, Elba e Isole di Toscana,Versilia, Livorno, Garfagnana e Media Valle del Serchio, Riviera Apuana, Lunigiana, Piana di Lucca, Pistoia e Montagna Pistoiese, Valdinievole, Terre di Pisa.

