Ubriaco aggredisce i carabinieri che erano intervenuti per sedare una lite in abitazione a Livorno. Il protagonista è un 38enne del luogo. L'uomo si è scagliato violentemente contro uno dei carabinieri intervenuti ed è stato immobilizzato, poi il trasporto in ospedale.I militari erano stati allertati da alcuni condomini impauriti dalle forti urla provenienti dall'appartamento. Indagano i carabinieri sui motivi della lite.

Tutte le notizie di Livorno