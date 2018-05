Buongiorno oggi ringrazio Rita che tempo fa è passata in Radio e mi ha portato due ricette molto buone la minestra di cavolo alla pontormese che ho dato qualche settimana fa e adesso una ricetta con un mollusco che a me piace molto, il polpo.

Un polpo particolare dal momento che è briao come si dice in dialetto Toscano, curiosando tra le ricette su internet ho visto che Rita ha personalizzato la sua ricetta, perché in genere viene utilizzato il vino rosso e non il bianco come ha fatto lei e poi ha aggiunto i pomodori pelati. Come mi faceva notare la Patrizia, oggi ero in diretta con lei perché la Cri poverina è malata, che il sugo lo potete utilizzare per condire la pasta, così avrete due piatti in uno.

Polpo Briao

Ingredienti per 4 persone

1 polpo circa un kg

½ limone

½ cipolla

2 coste di sedano

Peperoncino

1 bicchiere di Vino bianco

Pelati

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Pulite il polpo e privatelo di occhi e becco, lavatelo e tagliatelo a pezzetti. Mettete i pezzi di polpo in una pentola a pressione con il limone, la cipolla tagliata a fette grosse, il sedano tagliato a pezzetti, i pelati, il vino bianco, sale, peperoncino e olio extravergine di oliva, cottura 20 minuti. Se invece utilizzate una pentola non a pressione il tempo di cottura sarà più lungo circa 50 minuti. Quando il polpo è cotto servitelo.

Rita da Pontorme

