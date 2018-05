Aiuta il vicino anziano a spostare oggetti pesanti e poi gli porta via 300 euro, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni, hanno deferito in stato di libertà una donna italiana, residente a Chieti, pluripregiudicata per reati specifici. La signora aveva messo in vendita sul sito internet “e-bay” una macchina fotografica, di fatto rivelatasi inesistente, ricevendo da un uomo di Cavriglia la somma di 300 euro. Appena ricevuto l’accredito dei soldi, la donna ha fatto perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini, al termine di accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un fiorentino, classe 1980. L’uomo, a Montevarchi, via Burzagli, alla guida della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e, dalle successive analisi del sangue, eseguite presso l’ospedale “Santa Maria alla Gruccia” di Montevarchi dove è stato ricoverato, è emerso che lo stesso era in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 1,77 g/l.

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno denunciato un cittadino rumeno, pluripregiudicato per reati specifici, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, è stato fermato a Montevarchi, all’uscita da un noto supermercato, dal quale aveva appena asportato bottiglie di Champagne per il valore di euro 500. Verso il pregiudicato è stato proposto il foglio di via obbligatorio dal comune.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel corso di un normale posto di controllo del territorio, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino della Repubblica Dominicana. Fermato alla guida del proprio veicolo alle ore 04.15 del mattino a Montevarchi e sottoposto ad accertamento, all’uomo è stato riscontrato il tasso alcolemico di 1,49 g/l.

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno denunciato un italiano, pregiudicato. L’uomo era stato chiamato in casa da un vicino, pensionato, il quale aveva richiesto aiuto per spostare degli oggetti pesanti. Dopo i lavori, si è però accorto della mancanza di 300 euro, lasciati in casa poco prima.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sopra, hanno denunciato un cittadino rumeno, per il reato di lesioni gravi a seguito di sinistro stradale. L’uomo, alle ore 00.30 del 9 maggio a Terranuova Bracciolini, nella zona di ponte Mocarini, per cause in corso di accertamento, con il proprio veicolo ha invaso la corsia opposta, causando uno scontro con altre due macchine. All’autista di una delle due vetture tamponate, è stata causata una frattura, refertata dal pronto soccorso con 30 giorni di prognosi.

