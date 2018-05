Alla Torre civica di Bientina il premio ‘Elisabetta Paoletti’

Si terrà sabato 12 maggio, alle ore 10,30, in Torre civica (piazzetta dell’Angiolo) la quarta edizione del concorso nazionale “Elisabetta Paoletti”, dedicato alla memoria della dottoressa che è stata vice segretario comunale e responsabile del servizio Affari generali e legali dell’ente ed è scomparsa prematuramente il 24 aprile 2009. Lo scopo del concorso è quello di tenerne sempre vivo il ricordo ed onorare le sue qualità umane, professionali e morali.

Il premio consiste nell’erogazione di una somma di 4.000 euro in favore di coloro che abbiano conseguito, nell’anno solare 2016, una laurea magistrale in giurisprudenza discutendo una tesi su temi riguardanti le funzioni degli enti locali nel quadro della riforma della Pubblica amministrazione, sotto il profilo giuridico, organizzativo, economico e finanziario.

«Siamo giunti alla quarta edizione di un premio a cui teniamo moltissimo, perché vuole riconoscere l’eccellenza dei nuovi dottori in ambito legale, in un settore delicato e costantemente in via di trasformazione come quello del diritto amministrativo – dice il sindaco, Dario Carmassi – La dottoressa Paoletti, per tutti gli anni in cui ha lavorato presso il Comune di Bientina, ha rappresentato il punto di incontro tra quotidiana pratica amministrativa e norme giuridiche. Lo ha fatto in modo appassionato, letteralmente fino ai suoi ultimi giorni di vita. Questo premio è nato non solo per ricordarla ma anche per affermare una verità: i lavoratori della pubblica amministrazione possono essere delle eccellenze nel quadro professionale della nostra nazione. Elisabetta sicuramente lo era ed è riuscita a lasciare un segno profondo sia nell’ente che in coloro che l’hanno conosciuta».

Quest’anno i partecipanti sono stati in tutto cinque. La commissione, composta dal professor Ilario Belloni (professore associato di filosofia del diritto del dipartimento di Giurisprudenza di Pisa), dal dottor Riccardo Masoni (Segretario comunale) e dalla dottoressa Veronica Stelitano (Responsabile P.O. area affari generali e legali) ha esaminato i lavori degli studenti per assegnare il premio a quello considerato migliore.

