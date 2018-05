Angeli del Bello impegnati in piazza XX Settembre a Montecatini Terme

Un nuovo intervento in città firmato “Angeli del Bello di Montecatini Terme” che oggi saranno impegnati nella pulizia – e non solo – di Piazza XX Settembre. La nuova iniziativa promossa da quest’attivissima associazione di volontariato impegnata nella tutela e nella valorizzazione dell'ambiente e dei beni artistico-monumentali di Montecatini si inserisce in un contesto più ampio: aderisce, infatti, alla “Settimana del Bello” promossa dagli Angeli del Bello di Firenze e alla giornata di pulizia europea annuale (European Clean-up Day) chiamata Let’s Clean Up Europe e che, proprio oggi, viene festeggiata al fine di sensibilizzare le persone sui danni provocati dall’abbandono dei rifiuti in natura. Questo nuovo impegno dell’Associazione – sostenuto grazie all’essenziale contributo del Centro Commerciale di Montecatini Terme (In Montecatini – Le vie dello Shopping) – prevede non solo la pulizia di Piazza XX Settembre (spesso scambiata per discarica a cielo aperto dagli incivili che lasciato parcheggiata l’auto negli appositi stalli) ma anche la piantumazione delle aiuole e la collocazione di due fioriere a fine lavori. Inoltre, i volontari dell’Associazione omaggeranno i negozianti della Piazza con una pianta. Un desk informativo sarà poi a disposizione per illustrare tutte le attività dell’Associazione. “Questo - spiega Cinzia Silvestri, Vice Presidente dell’Associazione – è il primo di una serie di interventi che abbiamo già in calendario. Il prossimo - anticipa – interesserà Via Tripoli ed abbiamo intenzione, con l’occasione, di coinvolgere bambini ed Istituzioni. Il nostro scopo, infatti, è quello di far convogliare forze e risorse per il recupero e la valorizzazione del territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme