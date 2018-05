Centri estivi a Montespertoli: iscrizioni dal 14 maggio al 4 giugno

A Montespertoli è tempo di iscrizioni ai centri estivi per ragazzi. Da lunedì 14 maggio e fino a lunedì 4 giugno saranno aperte le iscrizioni ai centri estivi per ragazzi organizzati dal Comune di Montepertoli. È possibile iscrivere i propri figli ai 3 centri organizzati dalla cooperativa sociale Coop21 e divisi per fasce d'età. Il periodo e gli orari sono gli stessi per tutti: vale a dire dal 2 al 27 luglio, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.30 (accoglienza su richiesta fin dalle 8).

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, il centro dal titolo “Dire, fare, giocare” si terrà presso il nido d'infanzia La Casaccia, in via Aldo Moro 11 e sarà incentrato sul tema della creatività. Le attività e i laboratori di disegno, lettura e giochi saranno finalizzati a promuovere l’espressività, la creatività, la socializzazione e l’educazione ai rapporti interpersonali.

Il centro estivo “Piccoli artisti”, per bambini dai 6 agli 8 anni, sarà presso la scuola primaria “Niccolò Machiavelli, in via Gramsci 3. Verranno organizzati giochi a tema e laboratori sulle discipline figurative e musicali, condotti da operatori specializzati.

Per la fascia d'età 9-11 anni ecco “Artestate”, il centro estivo che si terrà al centro per la cultura del vino “I Lecci”. Previsti anche in questo caso giochi a tema e laboratori creativi su discipline figurative e di costruzione, sempre a cura di operatori specializzati.

Ogni centro estivo ha un costo differente e sarà possibile iscrivere i propri figli a una o più settimane di centro estivo. Nella tariffa sono inclusi anche i servizi di refezione e trasporto. È previsto anche uno sconto del 20% in caso di frequenza contemporanea da parte di due fratelli, con applicazione della riduzione sul fratello più piccolo. Per la presentazione dei centri estivi è stata organizzata una riunione a cui possono partecipare tutti i genitori interessati, per giovedì 21 giugno alle 17.30 presso l'auditorium del centro culturale “Le Corti”, in via Sonnino 1.

Per iscriversi occorre consegnare la ricevuta di pagamento dell’acconto di 20 euro o della quota intera, unitamente al modulo di iscrizione, entro la scadenza del 4 giugno 2018, direttamente all'Ufficio Urp del Comune di Montespertoli, in piazza del Popolo 34 (tel. 0571/600221-600217-600249) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18, il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Il modulo di iscrizione è scaricabile da sito del Comune, oppure reperibile presso l'ufficio Urp.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 20343505 intestato a Comune di Montespertoli, indicando come causale “Iscrizione centri estivi ragazzi 2018” e il nome del bambino iscritto. Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Informalavoro in via Sonnino 15, telefonando al numero 0571 600258 (apertura al pubblico martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e mercoledì dalle 15 alle 19) e Coop21 cooperativa sociale, al numero 055 630089, o via mail all'indirizzo info@coop21.it.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli

