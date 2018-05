Chiudono i lavori alla stazione di Saline, comodato gratuito per enti e associazioni

I lavori di ristrutturazione e recupero della Stazione a Saline di Volterra, sono stati finalmente completati. Ad annunciarlo il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Ringrazio RFI, perchè oltre a dar seguito all'avvio di procedimento del 28 dicembre 2017, emanato dal Comune di Volterra a seguito di un cedimento ai danni di una porzione del tetto, ha provveduto a recuperare anche altre situazioni di degrado riguardanti l'immobile e a risanare l'intera facciata» spiega il sindaco. Alla segnalazione del Consigliere con delega alla frazione Tiziana Garfagnini del 4 dicembre, è seguito l'intervento immediato del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, fino ad arrivare poi all'avvio del procedimento da parte dell'amministrazione comunale. «Abbiamo raggiunto anche un accordo con RFI per la possibilità di avere la Stazione, eccetto i locali tecnici, in comodato gratuito, per poi poterla subcomodare ad associazioni o enti. Un grosso passo avanti rispetto al recente passato, in cui il primo piano sarebbe stato dato solo in locazione». In tutto si tratta di una decina di stanze, internamente da recuperare, con la necessaria realizzazione degli impianti. Adesso il Comune sta lavorando per far uscire una manifestazione di interesse a favore delle associazioni del territorio, in modo da poter ridare vita a 360° alla Stazione di Saline di Volterra. Anche l'immobile adiacente, l'ex piano caricatore, separatamente, sarà offerto in comodato gratuito.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra