Cometestate: spazio studio e compiti a Empoli

Il Centro Co.Me.Te. di Empoli propone varie attività estive per gli studenti di scuole primarie e secondarie.

Il “Doposcuola Dsa e non solo” organizza il centro estivo pomeridiano per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni in cui, oltre ad offrire supporto ai compiti estivi, saranno proposte attività ludico – didattiche, attività di potenziamento e laboratori esperienziali. Il centro estivo propone una scelta di pacchetti mensili o settimanali tra 1, 3 o 5 pomeriggi a settimana dalle ore 15 alle 19, con uscita dalle ore 18 alle 19. Sono previsti sconti su fratelli e su pacchetti Giugno - Luglio.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, il mercoledì e venerdì mattina sarà attivo un corso sul metodo di studio e recupero debiti scolastici.

Inoltre per tutti gli studenti che dovranno sostenere gli esami, per tutto il mese di Giugno sarà attivo lo sportello “SOS ESAMI!” di supporto allo studio, alla gestione dello stress e di preparazione della tesina.

Per maggiori informazioni visitate la pagina facebook “DSAenonsolo” oppure potete inviare una mail a doposcuolacomete@gmail.com oppure telefonicamente al 3405533987 o 3494079821.

Fonte: Centro Co.Me.Te

