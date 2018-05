Confintesa FP Toscana: "Nasce lo sportello per le difficoltà"

"Confintesa FP Toscana e Confintesa Firenze si sono fatte promotrici insieme al circolo MCL San Bartolo di una nuova iniziativa, creando per i cittadini fiorentini “lo sportello per le difficoltà” atto ad aiutare e informare i lavoratori anche sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro.

L'evento, organizzato in collaborazione con ADAFI Onlus e A.I.P Onlus, insieme a Isolottolegnaia, si svolgerà venerdì 11 maggio presso il Circolo MCL San Bartolo a Cintoia.

La presentazione di questo nuovo progetto non rimarrà circoscritto alla manifestazione culturale, bensì sarà a disposizione di tutta la cittadinanza che potrà usufruire, ogni giovedì pomeriggio, di una consulenza gratuita da parte nei nostri sindacalisti. Confintesa FP Toscana e Confintesa Firenze si rendono disponibili a dare il proprio contribuito sociale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Questa la dichiarazione di Sandra Badii Segretario Nazionale di Confintesa FP Toscana

Fonte: Ufficio Stampa Confintesa FP Toscana

Tutte le notizie di Firenze