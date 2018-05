Elettrostimolazione integrale, Giani: "Da Firenze uno sguardo al futuro "

“Vocazione della Toscana è essere punto di riferimento per l’innovazione e la sperimentazione di nuove frontiere, e la dimensione del benessere fisico apre nuove opportunità, grazie al lavoro di chi, come voi, è impegnato a diffondere una disciplina che, partendo dal benessere psico-fisico, è in grado di favorire un salto di civiltà”. Così si è espresso il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, presentando a palazzo del Pegaso il IV simposio internazionale sull’elettrostimolazione integrale, che si terrà al Convitto della Calza a Firenze il 26 maggio. “Sono lieto che un evento di questa levatura si svolga proprio a Firenze, dove arriveranno esponenti di spicco e ospiti illustri del mondo dello sport, che si allenano già da tempo con questo metodo – ha continuato il presidente - questo IV simposio internazionale sarà anche l’occasione per presentare gli ultimi risultati scientifici, le innovazioni tecnologiche e le proiezioni di sviluppo future di questo metodo rivoluzionario, che parla a tutti ma soprattutto alle giovani generazioni: grazie a tutti voi per questo importante sguardo al futuro”, ha concluso Giani.

In conferenza stampa, insieme al presidente dell’assemblea toscana sono intervenuti Mario Vella, punto di riferimento in Italia e maggiore esperto in EMS Training e direttore dell’EMS Training Academy; Giovanni Gordiani, presidente Eurethics etsia certification educational services; Antonio Rancati, comitato scientifico centro studi europeo Cetri-Tires - docente in Edutainment. (Paola Scuffi)

Il Whole Body EMS Training è un metodo allenante che indica l’elettrostimolazione integrale attiva.

Anni di esperienza sul campo hanno portato all’ideazione di un sistema del tutto innovativo: un device indossabile che permette di stimolare in maniera efficace e profonda più di 300 muscoli contemporaneamente durante un esercizio fisico attivo a corpo libero, che non necessita di alcun sovraccarico.

Da più di un decennio è una metodica ampiamente diffusa e apprezzata per la sua grande efficacia che la rendono oggetto di numerosi studi scientifici in svariati ambiti, dallo sportivo performante al medico, fisioterapico, estetico, fino alla salute e al benessere.

La sua efficacia di applicazione permette di ottimizzare notevolmente le tempistiche di utilizzo, evitando i rischi delle metodologie classiche che prevedono sovraccarichi, e permettendo così di lavorare agilmente anche in condizioni di “usura” finora proibitive per la maggior parte dei soggetti.

Un bacino d’utenza aperto ad oltre l’85 per cento della popolazione.

Fonte: Consiglio Regionale

