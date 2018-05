Controlli della polizia: un arresto per evasione dai domiciliari e uno per evasione dai domiciliari

Nel pomeriggio di oggi 10 maggio, la polizia ha eseguito con accompagnamento al carcere di Pisa il provvedimento di aggravamento di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere, emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti di B.S., nato in Tunisia nel 1985, arrestato per spaccio in flagranza in Corso Italia circa un anno fa.

Nel corso dei controlli periodici presso il luogo dove scontava gli arresti domiciliari, gli agenti nei giorni precedenti avevano infatti scoperto che B.S. frequentava persone pregiudicate nonostante i divieti imposti dalla ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari ed era stato perciò richiesto, proprio dalla Squadra Mobile, l’aggravamento della misura cautelare.

Sempre nel corso del pomeriggio a seguito di un controllo a Riglione, nel parcheggio del cimitero Comunale, sono stati controllati da personale della squadra Mobile due cittadini rumeni visti aggirarsi tra le auto in sosta. Uno di loro tale N. M, nato il 30.07.1978, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio, era privo di documenti ed è stato condotto quindi presso gli Uffici della Questura.

Qui è emerso a suo carico un divieto di ritorno nel Comune di Pisa per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 23.02.2016 con scadenza il 22.02.2019 emesso dal Questore della provincia di Pisa per la cui violazione sarà denunciato alla locale Procura.

Fonte: Questura di Pisa

