Festa della Mamma, le iniziative al Museo archeologico di Artimino

Alla scoperta della storia del popolo Etrusco in compagnia di una dolce matrona giunta dal passato per raccontare agli ospiti le usanze e le attività di ogni giorno, le tradizioni e gli strumenti utilizzati nella quotidianità. Domenica 13 maggio, alle 10, il Museo archeologico di Artimino propone la speciale visita guidata animata Festa della mamma in compagnia di Vipia Vetes. Ad attendere i piccoli partecipanti e le loro mamme, che entrano gratuitamente, ci sarà una guida d’eccezione: Vipia Vetes, antica matrona etrusca. Per i partecipanti è consigliata un’età fra i 4 e i 12 anni. Ingresso omaggio per tutte le mamme.

Ma da domenica 13 maggio sarà possibile visitare anche la nuova esposizione temporanea “Trame d’antico”, una mostra nata all’interno del progetto di rete Ti porto al Museo che resterà aperta fino a domenica 22 luglio. Tema dell’allestimento la filatura e tessitura nel mondo etrusco, peculiarità prettamente femminili, emblema della donna tra le mura domestiche e nella società. Nelle teche sarà possibile ritrovare strumenti e oggetti utilizzati per filare rinvenuti come corredo di sepolture femminili. Fra i manufatti esposti anche un prestigioso set da lavoro da Marsiliana, insieme a fuseruole, rocchetti, fusi, coltellini per tagliare i fili e tavolette per la tessitura oltre ad altri monili e strumenti del mondo femminile. L’esposizione è resa possibile dalla collaborazione con il Polo Museale della Toscana e il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, prestatori dei reperti in mostra.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Archeologico tel. 055 8718124 (in orario di apertura del Museo), Cooperativa Chora tel. 333/9418333 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18)

Fonte: Ufficio Stampa Museo Archeologico di Artimino “Francesco Nicosia”

