Furto all'ottica Mannucci, Confcommercio: "Servono più controlli"

Furto all’Ottica Mannucci: per Confcommercio è un episodio gravissimo che rappresenta l’ultimo di una serie di eventi criminosi che hanno colpito le aziende pratesi in questi mesi. Servono interventi urgenti per garantire maggior sicurezza agli imprenditori e alle loro attività anche in orario notturno fuori dal centro.

Questo il grido d’allarme lanciato dall’Associazione dopo la spaccata subita nella notte dal negozio di ottica di Via Roma che riporta alta l’attenzione sul tema della sicurezza, nodo sempre più prioritario per le aziende pratesi.

“Serve una maggior attenzione da parte delle forze dell’ordine anche alle zone esterne al centro cittadino, dove negli ultimi tempi si sono concentrati la maggior parte di episodi criminosi – afferma Tommaso Gei, presidente della Consulta di Confcommercio Pistoia e Prato.

È importante garantire la sicurezza in centro ma se ci dimentichiamo delle periferie e delle sue aziende facciamo un grande errore. Poche settimane fa, vittima di un furto nella notte è stato un altro negozio di ottica a Galciana e tante sono le attività prese di mira dai malviventi.

Si tratta di una situazione non più sostenibile per le aziende che non soltanto subiscono ingenti danni, ma che si trovano ad operare in un clima di insicurezza del tutto improduttivo.

La garanzia di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e senza una costante sensazione di timore, sono elementi alla base del buon andamento di un’attività e, in generale, dell’economia di una città.

Per questo – conclude Gei – è indispensabile alzare il livello dell'attenzione e prevenire il verificarsi di nuovi episodi con pattugliamenti più frequenti e una costante presenza sul territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio Pistoia e Prato

