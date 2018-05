I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra un furgone e un motocarro, a Sansepolcro, Via Bartolomeo della Gatta, in zona Forche.

Il furgone, che trasportava materiale biomedicale, dopo l'impatto si è ribaltato su un fianco. Sul posto Polizia Municipale e personale del 118.640

