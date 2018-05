Lancia bottiglia durante una lite al centro d'accoglienza di Monterappoli

Le intemperanze di un richiedente asilo del centro di accoglienza di Monterappoli (Empoli) durante una discussione per futili motivi lo hanno portato a lanciare una bottiglia contro altri tre ospiti. È accaduto intorno alle 20.15 di oggi, venerdì 10 maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Empoli. Tutti e 4 i coinvolti hanno riportato lievi ferite. Due di questi sono stati trasferiti al pronto soccorso del 'San Giuseppe' in codice verde, mentre gli altri sono stati medicati sul posto. Inviate due automediche e due ambulanze, della Misericordia di Empoli e della Pubblica assistenza di Limite sull'Arno. L'aggressore, una volta curato, verrà trasferito in un'altra struttura.

