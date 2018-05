Memorial Neri e Ferramosca, premiazione coi mister Spalletti e Andreazzoli

Una presentazione di eccezione per questo evento annuale dedicato alla memoria di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, da parte del Comune di Castelfiorentino, Venerdì 11 Maggio ore 17 al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, con una "Tavola Rotonda sul Calcio", alla presenza dei giornalisti Marcello Mancini, Mario Tenerani e Maurizio Romanato anche autore del libro " Francesco Gabrielli 1857- 1899 Le origini del Calcio in Italia dalla Ginnastica allo Sport" e la partecipazione di protagonisti del mondo del calcio.

Inaugurazione di una Mostra Fotografica e Documentaria " Il Calcio a Castelfiorentino Dalle Origini ai Giorni Nostri (1913-2018) dove saranno ricordati anche Riccardo e Alessio.

A seguire alle ore 20,15 di Venerdi 11 Maggio, Cena di Presentazione del 12° Memorial al Ristorante Boscotondo di Gambassi Terme.

Continua la conduzione della serata il giornalista Mario Tenerani, grande amico

dell' Associazione , con la diretta del "Salotto Viola" e la consegna di riconoscimenti per meriti sportivi .

Allo Stadio Comunale di Gambassi Terme e al " Riccardo Neri " di Castelfiorentino, dal pomeriggio di Sabato 12 Maggio calcio d'inizio del Torneo del "12 MEMORIAL" organizzato in collaborazione con la S.S.Calcio Castelfiorentino e la partecipazione di squadre Empoli, Juventus, Inter, Fiorentina, Virtus Entella, Spal e dilettanti Cotignola, Aurora Montaione, Virtus Gambassi Terme, Asd Calcio Certaldo.

Domenica 13 maggio, ore 16,45, la Finalissima con un Direttore di Gara della massima serie e, a seguire, le Premiazioni alla presenza di autorità e illustri personaggi dello Sport.

Attesi mister Luciano Spalletti, grande amico e sostenitore dell'associazione, mister Stefano Vecchi della Primavera dell'Inter, e mister Aurelio Andreazzoli dell'Empoli F.C. con una rappresentanza della società sportiva empolese .

L'invito a tutti a partecipare per continuare la partita di solidarietà di Riccardo e Alessio, per ricordare questi due sfortunati calciatori della JUVENTUS che hanno tragicamente perso la loro giovane vita, a soli 17 anni, durante un allenamento a Vinovo -Torino, per donare i loro sogni a "bambini speciali".

L'intero ricavato dell'evento contribuirà alla raccolta fondi per gli scopi benefici in cui l'associazione è impegnata verso bambini malati e meno fortunati.

Prenotazione per la Cena al Ristorante Boscotondo via mail info@riccardoealessio.it

o contattando 3387748533 (Franco) 335290800 (Andrea)

Costo della Cena € 35,00

Maggiori info visitando il sito www.riccardoealessio.it

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

