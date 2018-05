Mente sulle botte alla compagna: "È stato un incidente". Arrestato 24enne

Voleva far passare per un incidente stradale le botte procurate alla compagna: un 24enne di Pozzuoli è stato arrestato dalla polizia in centro ad Arezzo. La donna, col volto tumefatto dai colpi al naso e con capelli strappati, ha dato l'allarme al mattino in un bar del centro, dicendo che "aveva promesso di non farlo mai più". I due avevano passato una serata insieme poche ore prima.

Il 24enne aveva già l'obbligo di firma per un procedimento penale iniziato a dicembre 2017 per violenze legate ancora alla stessa vittima, inoltre in passato aveva avuto trascorsi con le forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni e stalking.

