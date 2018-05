Montecatini Fashion Week, un fine settimana ricco di appuntamenti

La Montecatini Fashion Week si avvia verso il clou. Un fine settimana davvero ricco di appuntamenti esclusivi che accende i riflettori sulla città che ha generato interesse nel mondo della moda e ha attratto gli operatori del settore e della stampa specializzata. I prossimi eventi di punta sono in programma venerdì 11 maggio con lo speciale cocktail party Dsquared alla boutique Bonvicini, il fashion show multibrand sempre di Bonvicini al Grand Hotel & La Pace, serata alla quale si può partecipare prenotando il tavolo anche per la cena e il grand finale in calendario domenica sera, 13 maggio, con il wedding Fashion Day sempre con il brand Alberta Ferretti, made in Italy tra i più rinomati al mondo, grande protagonista di questa Montecatini Fashion Week 2018.

I primi giorni dell’evento hanno sottolineato fortemente il gemellaggio tra Montecatini Terme e il turismo russo, con la presenza di centinaia di visitatori provenienti dai paesi dell’ ex Unione Sovietica, in crescita in questo week end, e la collaborazione con alcune realtà assolutamente di eccellenza come la famosa fashion designer Nadezda Yusupova che ha esposto le sue creazioni al Grand Hotel & La Pace e il fotografo Alexandre Nozdrin, considerato tra i migliori al mondo per la fotografia di matrimonio, che ha condotto un workshop all’ hotel Belvedere, veramente unico.

Ieri, mercoledì 9 maggio, sono stati invece gli abiti del brand di Chiara Ferragni esposti in vetrina e all’interno della boutique Bonvicini, a destare curiosità e ad attirare pubblico sia italiano, sia internazionale. Un misto di eleganza, tendenza e moda giovane che ha invaso Montecatini in un periodo della stagione molto positivo per le presenze turistiche, che ha mostrato ai visitatori una veste della città davvero unica e affascinante. Ancora nella memoria di molti c’è stata la sfilata di apertura di Alberta Ferretti, organizzata dalla Boutique Bonvcini nel maestoso salone degli archi del Grand Hotel & La Pace.

Lo storico Hotel della famiglia Pucci è un vero museo della bellezza, dell’arte, dell’accoglienza ed è la memoria di moltissimi episodi che hanno visto passare i più importanti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Per i turisti russi è veramente un sogno che si produce davanti ai loro occhi, quando si immergono nelle sale dove è stato girato uno dei capolavori del cinema internazionale “Oci Ciornie”, pellicola russa con un indimenticabile Marcello Mastroianni protagonista. Cinema, arte, ma anche moda con la suite intitolata a Christian Dior in bella vista a La Pace, luogo d’incanto ed esclusivo a disposizione degli ospiti del Grand Hotel, ristrutturato con estrema eleganza, dove il celebre stilista aveva passato gli ultimi giorni della sua vita.

Tutto questo lega a stretto filo un evento, Montecatini Fashion Week, costruito da Andrea Bonvicini per l’aspetto moda, insieme a Simone Galligani che ha coordinato gli eventi in ogni dettaglio, in collaborazione con il tour operator Prima Strada che ha gestito il legame con la Russia e con i visitatori presenti in città, che vuol crescere e mira a diventare un punto di riferimento tra gli happening del mondo fashion non solo in Toscana. Soddisfazione degli organizzatori: "Gettate le basi per un evento di qualità e di richiamo internazionale".

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa

