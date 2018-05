Primi di Toscana, al Saffi di Firenze la sfida finale

Si svolgerà domani, venerdì 11 maggio, l'evento clou di "Primi di Toscana", la sfida culinaria riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani che è arrivata dunque alla prova finale.

L'iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, ha visto impegnati, in questi mesi, i ragazzi e le ragazze di quattordici scuole alberghiere e della ristorazione. Domani all'Istituto alberghiero Saffi di Firenze, gli allievi di tredici scuole, tutte con l'eccezione del Saffi che in quanto scuola ospitante sarà fuori concorso, prepareranno tredici differenti primi piatti, ognuno tipico del territorio di appartenenza, scelti nel corso delle selezioni tenutesi a marzo e ad aprile.

Al termine della prova finale, inoltre, verrà stampato il volume "Primi di Toscana" che sarà presentato nei prossimi giorni al Salone del Libro di Torino.

"Il successo del concorso è dimostrato anche dall'invito ricevuto dal salone torinese", afferma l'assessore a Lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco. "Presenteremo il volume con tutte le ricette che sono state proposte durante il concorso, non solo quindi le finaliste, ma anche le altre che sono state oggetto degli eventi territoriali".

Durante questi mesi, gli allievi e le allieve degli istituti alberghieri e della ristorazione presenti in Toscana hanno preparato, in due mesi di manifestazione, primi piatti di ogni tipo, minestre e zuppe, pasta corta e lunga, al forno e gratinata, sia di terra che di mare, per far conoscere le molteplici varietà e la grande tradizione gastronomica toscana.

La sfida "Primi di Toscana" è stata promossa dalla Regione e in particolare dell'assessorato a Lavoro, formazione ed istruzione. E' significativo che questa manifestazione sia stata organizzata nell'anno in cui, sotto l'egida dell'Onu, si celebra e si valorizza il cibo italiano nel mondo. Il 2018, infatti, è l'anno internazionale del cibo e dell'alimentazione italiana nel mondo.

A fine mattinata, attorno alle 12.30, l'assessore Grieco incontrerà i giornalisti nei locali dell'Istituto fiorentini Saffi (via Del Sarto 6/a, Firenze).

Fonte: Regione Toscana

