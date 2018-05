Il professor Caciagli insignito della laurea honoris causa dall'Università di Granada

Mario Caciagli, professore emerito dell’Università di Firenze, dove è stato docente di Politica Comparata, accanto a studi politologici ha sempre coltivato interesse per la storia politica locale, non solo della Toscana e non solo dell’Italia, ed in particolare sui cambiamenti elettorali in Germania e in Spagna.

Proprio in Spagna, per il complesso dei suoi studi, l’Università di Granada, lo ha insignito il 9 maggio 2018, con la laurea honoris causa in Scienze Politiche. Questo riconoscimento arriva dopo il grande successo del suo ultimo libro, premiato l’anno scorso con il prestigioso premio Pozzale-Luigi Russo: “Addio alla provincia rossa. Origini, apogeo e declino di una cultura politica”, un libro che è frutto di una lunghissima ricerca, proprio a partire dalla Toscana rossa e in particolare il Valdarno Inferiore, cioè la Zona del Cuoio.

Mario Caciagli è sposato con Maria Fancelli, già docente di Letteratura tedesca dell’Università di Trieste e Firenze, che ha recentemente pubblicato un importantissimo studio sull’archeologo e storico dell’arte settecentesco Winckelmann. Caciagli, nato a Colle Val d’Elsa nel 1938, ha sempre vissuto tra San Miniato e Firenze. In molti lo ricordano giovanissimo docente di storia e filosofia al Liceo Marconi di San Miniato. Da lì è partito, in Italia e anche all’estero, orientando il suo lavoro in vari luoghi e università (tra l’altro Catania, dove ha scritto un significativo volume sulle vicende della Democrazia Cristiana locale).

Fonte: La conchiglia di Santiago

