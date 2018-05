Ritorna la Skarrozzata a Castelfranco, 50 carrozzine per capire i problemi dei disabili

Le associazioni Unagocciaonlus e #Vorreiprendereiltreno Onlus sono liete di invitarvi ad una nuova, emozionante, edizione de La Skarrozzata, realizzata in collaborazione con l’omonimo gruppo bolognese.

La nuova tappa, prevista per sabato 26 maggio a Castelfranco di Sotto, prevederà il coinvolgimento di ben 20 associazioni che potranno, a partire dalle ore 9:00, collocare uno stand con il proprio materiale informativo e solidale presso l’Orto di San Matteo (punto di inizio e di arrivo della Skarrozzata stessa).

Durante tutta la mattinata si terranno varie dimostrazioni e attività, fino alle ore 16:00: orario in cui avrà inizio ufficialmente la Skarrozzata per le vie del centro. Circa cinquanta carrozzine verranno messe a disposizione dei partecipanti all’evento per fare, abili e disabili insieme, il giro del paese e poter così toccare con mano le difficoltà che ogni giorno deve affrontare una persona a ridotta mobilità, non solo chi è in carrozzina.

La giornata sarà condotta dalla Iena Mary Sarnataro e, a fine percorso, verrà offerto un buffet a tutti i presenti con musica, per concludere insieme quella che ci auguriamo possa essere una splendida giornata di solidarietà all’insegna dell’inclusione e del divertimento. Vi aspettiamo numerosi per Skarrozzare insieme a noi.

Fonte: Unagoccia onlus

