Topi nel magazzino, sigilli a una pasticceria di Prato

Una pasticceria-rosticceria cinese di Prato è stata sigillata dalla polizia. Gli agenti hanno trovato il magazzino dello stabile di via Filzi in condizioni igieniche precarie e infestato dai topi. Inoltre uno dei lavoratori è risultato clandestino e già soggetto a espulsione, quindi è stato denunciato. Guai anche il titolare cinese dell'esercizio, denunciato per il reato di impiego e sfruttamento di manodopera irregolare. Al negozio è arrivata una multa di 300 euro per l'inosservanza dei protocolli igienico-sanitari. In più, è stata inflitta una sanzione di 6.500 euro per la presenza di due lavoratori assunti non regolarmente.

