Torna 'Magia... di Primavera' a Villa La Magia

Degustazioni, percorsi enograstronomici, mostre-mercato, laboratori per bambini, pic-nic, aperitivi e cene: torna a Villa La Magia dal 12 al 13 e dal 19 al 20 maggio “Magia … di Primavera”, la manifestazione promossa dal Comune di Quarrata, in collaborazione con Biodistretto del Montalbano e SlowFood Pistoia, per promuovere i prodotti tipici del territorio.

Il primo fine-settimana della manifestazione sarà a cura del Biodistretto del Montalbano e si aprirà sabato 12 maggio alle 16.00 con la mostra mercato dei prodotti biologici delle aziende agricole e degli agriturismi del territorio. Alla stessa ora, nella Sala delle Nicchie, inizieranno i laboratori per i bambini, su prenotazione (al numero 347/5454637) e alle 18.00 avrà inizio la merenda-cena biologica a pic-nic, a cura delle aziende agricole e degli agriturismi del Biodistretto del Montalbano. Domenica 13 maggio le attività proseguiranno con la mostra mercato e la “Colazione, pranzo, merenda e...cena a pic nic” con i prodotti del Montalbano, dalle 10.00 alle 21.00, e con il laboratorio per i bambini, dalle 16 alle 18, nella Sala delle Nicchie (prenotazione obbligatoria al numero 347/5454637). Nell’ambito di “Magia...di Primavera”, domenica 13 si svolgerà anche la manifestazione “BimbInBici”, patrocinata a livello nazionale dai Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti: una pedalata in compagnia con partenza da piazza Risorgimento alle ore 10.00 e arrivo nel parco di Villa La Magia alle ore 12.00, dove sarà possibile fermarsi per un pic-nic.

Il fine-settimana successivo, dal 19 al 20 maggio, sarà a cura di SlowFood Pistoia, e si aprirà sabato 19 maggio alle 16.00 con la “Fiera del gusto...di Primavera”, un percorso eno-gastronomico di degustazione e vendita di prodotti delle aziende del territorio, del Mercato della Terra Slow Food di Montecatini Terme e Margine Coperta e della Montagna Pistoiese. Seguirà alle 18.00 l’apericena a cura di SlowFood e di alcuni produttori. Domenica 20 maggio la “Fiera del gusto...di Primavera” rimarrà aperta dalle 10.00 alle 20.00; alle 13.00 sarà possibile partecipare al “pic-nic sul prato” e alle 15.30 avrà inizio un laboratorio di panificazione per bambini nella Sala delle Nicchie, per il quale è obbligatoria la prenotazione al numero 347/7038687.

Durante le giornate di “Magia… di Primavera” sarà possibile visitare la Villa con visite guidate su prenotazione, previste il sabato alle 16.00 e la domenica in due turni, alle 16.00 o alle 17.00. Le visite saranno effettuate con un minimo di 15 partecipanti. È necessario prenotarsi entro le 13:00 del venerdì precedente ai numeri 0573/774500 (Biblioteca comunale), oppure 347/3437462 (Cooperativa Keras). Costi: intero euro 8,00; ridotto euro 5,00. La domenica, dalle 16.00 alle 20.00, è visitabile anche il giardino storico della Villa (ingresso 2 euro. Gratis per chi fa la visita anche alla Villa).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

