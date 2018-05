Un pomeriggio per Nicola Grande al Cep con la regata storica

Nel pomeriggio di sabato 12 maggio al Cep verrà ricordato Nicola Grande, personalità generosa per la collettività e per il quartiere. Il pomeriggio di commemorazioni ed eventi esordirà alle 16.00 con la messa in suffragio di Nicola Grande. Si proseguirà, alle 17.40-45 con un corteo (comprensivo delle magistrature dei Satiri e del Santa Maria con tamburini e sbandieratori) che sfilerà per le vie del Cep, in particolare dalla Chiesa fino allo scalo adiacente al Ponte del Cep, punto da cui partirà la successiva regata storica. Essa vedrà la partecipazione delle quattro barche del Palio di San Ranieri e verrà ripresa dal drone di Silvio Repetto (creatore, inoltre, del logo della Barca Celeste). Ad allietare il pomeriggio, la musica e la voce di Azzurra Lorenzini, cantante e presentatrice pisana. L’evento è stato possibile grazie al supporto di tutto il Ctp 2 ed organizzato da Benedetta Di Gaddo. All’evento parteciperà anche l’Assessore Andrea Serfogli e Fabio Armani in rappresentanza delle Farmacie Comunali il quale, per l’occasione, presenterà il defibrillatore gentilmente offerto alla Barca Celeste. Musica, sport e cultura per ricordare Nicola Grande, nel terzo Memorial a lui dedicato nel quartiere dove viveva ed operava.

Fonte: Ufficio stampa

