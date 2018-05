UniSi e Federmanager, un premio per le idee di business degli studenti

Sviluppare una didattica che porta in aula casi concreti per lo studio e l’osservazione, anche attraverso la co-docenza, e diffondere la conoscenza della cultura imprenditoriale tra i giovani, nell’ambito di un’azione globale dell’Ateneo di rafforzamento dei legami Università-Imprese sul territorio. Con questi obiettivi è stata promossa una competizione su idee di business degli studenti all’interno del corso di Economia e Gestione delle Imprese, tenuto dal professor Tommaso Pucci, del dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, in collaborazione con Federmanager Siena.

Terminata la fase di elaborazione, la premiazione delle migliori idee si è tenuta oggi nell’aula Franco Romani. Gli studenti del corso hanno presentato i propri business plan integrando al loro interno gli aspetti manageriali, di marketing ed economico-finanziari necessari per lo sviluppo di una nuova idea di business. Primo classificato è stato il progetto “Hamsah”, sulla produzione di cosmetici che rispettino i valori etici islamici. Al secondo e terzo posto si sono posizionati i progetti “Il tuo pacco da giù” e “Sapori di casa”, per la creazione di un sistema distributivo, principalmente rivolto a studenti fuori sede, di prodotti alimentari regionali.

Federmanager Siena offrirà la propria consulenza agli studenti che intenderanno realizzare i propri progetti.

Alla premiazione hanno partecipato Umberto Trezzi, presidente di Federmanager Siena, Piero Morbidi e Enrico Artioli, del consiglio di Federemanager Siena.

Fonte: Ufficio Stampa

